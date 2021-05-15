Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 54 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 32 744 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (11 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 54 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 32 744 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (11 новых пациентов за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7 501 Гусь-Хрустальный — 3 978 Муром — 3 601 Ковров — 2 346