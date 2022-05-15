15 мая 2022 года православные верующие чтят память двух родных братьев – святых Бориса и Глеба.

15 мая 2022 года православные верующие чтят память двух родных братьев – святых Бориса и Глеба.Святые Борис и ГлебБратья Борис и Глеб, при крещении получившие имена Романа и Давида соответственно, были сыновьями знаменитого киевского князя Владимира. После кончины мудрого князя в его землях разразилась междоусобная война, в которой Борис и Глеб были жестоко убиты своим же братом Святополком, страстно желающим получить власть.Молодых князей, так трагически закончивших свою жизнь, стали называть страстотерпцами. Братья получили статус первых русских святых. Нынешний церковный праздник очень важен для всех православных россиян, так как Борис и Глеб издавна считаются покровителями Руси, а также заступниками всех российских правителей.Что нельзя делать 15 маяВ этот церковный праздник в народе существуют запреты, связанные с деньгами. Так считается, что 15 мая нельзя считать деньги после захода солнца и лучше в этот день не оставаться без денег в кошельке. Если же богатство буквально валится на голову в этот день неизвестно откуда, им обязательно нужно поделиться с ближними – ни в коем случае нельзя оставлять у себя такие деньги.Приметы и традицииВ народе Бориса и Глеба издавна называли сеятелями, а день их памяти всегда связывали с представлением о севе и посвящали работам на полях, особенно на хлебной ниве. Кроме того, этот день часто величали соловьиным. Считается, что соловей начинает петь именно в этот церковный праздник. В старину некоторые люди даже отправлялись 15 мая на охоту в надежде поймать белого соловья, приносящего удачу и счастье.Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди верили:Если соловей запел громко, скоро наступит лето;Если вдобавок к соловьиной песне зацвела черемуха, впереди еще будет две холодных недели;Если соловей внезапно замолчал, будет гроза;Если день теплый, хорошо уродятся зерновые.