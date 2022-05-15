Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, во Владимирской области завершился очередной этап...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, во Владимирской области завершился очередной этап оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Оружие».За пять дней полицейские изъяли из незаконного оборота более 130 боеприпасов различного калибра, 4 единицы огнестрельного оружия, почти 500 граммов взрывчатых веществ.В разных районах области сотрудниками полиции выявлено 15 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, возбуждено 10 уголовных дел.Фото: pixabay.com