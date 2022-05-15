Жителям Франции запретили ходить лес из-за агрессивных животных.

Жителям Франции запретили ходить лес из-за агрессивных животных.Нашествие диких оленей распугало жителей Франции. В Нормандии появились пьяные гости из леса. И это не фигуральное выражение – животные, действительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.Видео с неадекватными животными показал . На кадрах видно, что парнокопытные ведут себя неадекватно. Ученые смогли выяснять, что олени переели весенних почек и ягод, которые содержат много сахар. Он выделился из лакомств и забродил уже в желудке.Специалисты предупреждают, пьяные звери опасны для людей. Они могут нанести травмы даже взрослому человеку. Жителей некоторых регионов Франции попросили временно отказаться от походов в лес.