С 16 по 27 мая Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проведёт «горячую линию» по...

С 16 по 27 мая Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проведёт «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам правил индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит, а также расскажут об основных признаках болезни и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.Телефоны "Горячей линии" 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.Фото: pixabay.com