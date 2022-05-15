В прокуратуру обратился молодой человек, который ранее был включен в список лиц, подлежащих...

В прокуратуру обратился молодой человек, который ранее был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением по достижению возраста 18 лет.Сотрудники ведомства провели проверку и направили в суд исковое заявление о возложении на администрацию города Коврова обязанности предоставить заявителю благоустроенное жилье из жилищного фонда по договору социального найма.Суд удовлетворил требования прокуратуры. В результате заявителю предоставлена благоустроенная квартира.Фото: pixabay.com