На место выезжали 4 единицы техники, а также 12 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

В Ковровском районе сгорела кровля производственного здания. ЧП произошло утром 15 мая.В 09-50 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в цеху, расположенном в деревне Юдиха. Из-за позднего звонка на момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось горение крыши по всей площади здания сушильной камеры.Спасатели не дали распространиться огню по всей постройке и оперативно ликвидировали пламя на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.На место выезжали 4 единицы техники, а также 12 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.