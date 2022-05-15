Ученик 9 класса школы № 25 Ярослав Тихонов под руководством учителя технологии Михаила Манасова...

Ученик 9 класса школы № 25 Ярослав Тихонов под руководством учителя технологии Михаила Манасова представил Владимирскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии в Казани.Школьник представлял свой проект по теме: «Макетирование сложных технических объектов в технологии послойного синтеза».По результатам всех испытаний Ярослав Тихонов вошел в 45% участников от общего количества конкурсантов, набравших максимальное количество баллов, и стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.Фото: Администрация города Владимира