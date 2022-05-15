Пожар произошёл сегодня ночью в многоквартирном доме на улице Каманина. Возгорание внутренней...

Пожар произошёл сегодня ночью в многоквартирном доме на улице Каманина.Возгорание внутренней отделки в общем коридоре ликвидировали сами жильцы до прибытия пожарных подразделений, но существовало сильное задымление на этажах.Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для спасения и эвакуации людей. С помощью спасательных устройств из задымленного здания вывели 5 человек, в том числе 2 ребенка, эвакуированы 25 человек. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области