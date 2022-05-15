Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек на пожаре во Владимире в воскресенье ночью, 15 мая. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Каманина. На момент прибытия

Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек на пожаре во Владимире в воскресенье ночью, 15 мая. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Каманина. На момент прибытия подразделений было установлено, что загорание внутренней отделки в общем коридоре было ликвидировано жильцами на площади 3 кв. м до прибытия пожарных подразделений, но существовало сильное задымление на этажах. Пожарные