Жители сами потушили пламя на площади три квадратных метра.

Во время пожара из многоквартирного дома на улице Каманина во Владимире эвакуировали 25 человек. Происшествие произошло в ночь с 14 на 15 мая.В 00-53 в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в девятиэтажке. На место незамедлительно выехали 7 единиц спецтехники и 17 человек личного состава.Как уточнили в пресс-службе ведомства, в общем коридоре воспламенилась внутренняя отделка. Жители сами потушили пламя на площади три квадратных метра.«Существовало сильное задымление на этажах. Пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения и эвакуации людей. При помощи спасательных устройств из задымленного здания выведено пять человек, в том числе двое детей, эвакуировано 25 человек. Погибших и пострадавших нет», - добавили в МЧС.Причина ЧП устанавливается.