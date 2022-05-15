Порывы западного ветра будут достигать 17 метров в секунду.

ГУ МЧС информирует об ухудшении погоды во Владимирской области, прогнозируемое на вторую половину дня 15 мая. По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе до конца дня ожидается гроза с дождём.В отдельных районах синоптики прогнозируют град. Порывы западного ветра будут достигать 17 метров в секунду.Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, обрушением слабоукреплённых и широкоформатных конструкций, падением деревьев. Не рекомендуется парковать машины под ветхими деревьями и потенциально опасными баннерами.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.