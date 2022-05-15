Порывы западного ветра будут достигать 17 метров в секунду.
ГУ МЧС информирует об ухудшении погоды во Владимирской области, прогнозируемое на вторую половину дня 15 мая. По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе до конца дня ожидается гроза с дождём.
В отдельных районах синоптики прогнозируют град. Порывы западного ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, обрушением слабоукреплённых и широкоформатных конструкций, падением деревьев. Не рекомендуется парковать машины под ветхими деревьями и потенциально опасными баннерами.
При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.