С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151106 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 мая выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском районах, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском, Киржачском, Суздальском, Селивановском и Гороховецком, 4 - в Меленковском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151106 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41120 заболевших во Владимире, 17803 - в Ковровском районе и 16651 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.