На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 38 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:9 - в Муромском и в Ковровском районах;6 - во Владимире;4 - в Меленковском районе;3 - в Гусь-Хрустальном районе;2 - в городе Радужном;1 - в Собинском, Киржачском, Гороховецком, Суздальском и в Селивановском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151106 случаев заболевания