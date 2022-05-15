На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 38 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
9 - в Муромском и в Ковровском районах;
6 - во Владимире;
4 - в Меленковском районе;
3 - в Гусь-Хрустальном районе;
2 - в городе Радужном;
1 - в Собинском, Киржачском, Гороховецком, Суздальском и в Селивановском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151106 случаев заболевания