А в финале выпуска- по-настоящему весенние кадры. Во Владимире зацвела русская сакура....

А в финале выпуска- по-настоящему весенние кадры. Во Владимире зацвела "русская сакура". Декоративная аллея возле театра кукол.Яблони Недзвецкого - так называются эти деревья - притягивают взгляд махровым ярко-розовым цветением. А потому их нередко сравнивают с сакурой. Этот вид - он назван в честь ботаника Владислава Недзвецкого- неприхотлив, устойчив к вредителям и болезням и... потрясающе красив. Напомним, яблоневую аллею во Владимире высадили 11 лет назад. Это был подарок областному центру от меценатов. Высаживали яблони Недзвецкого в специальных горшках. За эти годы деревца окрепли и ушли в рост. В этом году "владимирская сакура" зацвела чуть раньше, чем в прошлом. И уже по традиции аллея стала местом притяжения владимирцев- идеальным местом для майских фотосессий.