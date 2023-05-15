90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского: как выдающийся русский поэт связан с Владимирской...

90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского: как выдающийся русский поэт связан с Владимирской землей?Его стихи шагнули за пределы книжных томиков, он собирал огромные залы. Его ругали, не всегда печатали, о нем спорили. Накануне исполнилось 90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского. Татьяна Воронцова рассказала, как выдающийся русский поэт связан с Владимирской землей.- Здесь у меня очерк прямо так и называется- Андрей, понимаете ? - Андрей...видите 73 год?Они познакомились 50 лет назад на съезде писателей в Москве. С легкой руки Сергея Никитина, "который везде меня с собой таскал"- смеется Николай Лалакин.Николай Лалакин, издатель, краевед, член Союза писателей России:- И вдруг Андрей. Я совсем опешил. Вознесенский для меня был высота недосягаемая.Имя Вознесенского было культовым. И для советского поэта, которого знал весь мир, Владимирский край был особенным. Здесь были его корни, а в родословной - известные люди. В частности прапрадед по материнской линии - купец Карабанов - служил городским головой Киржача в к. 19 века. А ,например, отец Вознесенского в 16 лет в Гражданскую был секретарем Киржачского райкома. Здесь в Киржаче и познакомились родители поэта. Николай Лалакин показывает совместные фото - он был организатором нескольких поэтических вечеров Вознесенского на Владимирской земле. Говорит, Андрей мог назначить встречу внезапно и на возражения со словами - "ты сможешь!" - вешал трубку. Обращались друг к другу по-дружески - только по имени. "Нам с Колей так удобнее.."- ответил однажды возмущенному владимирскому чиновнику Вознесенский, заступившись за "фривольного" Лалакина .- Он был такой доступный, вроде бы великий. И академик того и сего. И все имел. Но был доступен. Я любил за ним наблюдать - у него брови были изогнуты, как антенны, он словно улавливал весь мир.Вот фотография за столом в квартире Сергея Никитина. Вознесенский с юмором рассказывает, как его встречали в Муроме - и как вахтер на проходной завода не поверил, что перед ним - сам Вознесенский.- Он совершенно отличался от других. а как он читал. Единственная Россия, единственная моя, единственное спасибо, Что ты выбрала меня. Архитектор по образованию, его стихи строились архитектурно.Вознесенский гипнотизировал яркими метафорами , звуковыми эффектами. Его поэзия - сложная ритмическая система - звучала по-новому, непривычно, а для кого-то и опасно : кто-то видел в его новаторстве словесную шелуху, ложную оригинальность, туманности" - цитата из разгромной статьи газеты " Призыв". Интересно, что дебютный сборник поэта вышел в свет в 1960-м и где! - во Владимирском книжном издательстве. Под редакторством самого уважаемого литераторами человека - Капитолины Афанасьевой.- Приходил во владимирское издательство, чтобы издать книжку...Вот они там очень подружились.А в мозаике там было- гуляй, девкам юби заголяй...раньше как то иначе было. мораль другая.Вот он. Карманная "Мозаика". Притягательная желтая обложка и портрет поэта работы начинающего художника Ильи Глазунова. Такая, казалось бы , маленькая книга надела столько шума и в поэтическом, и в издательском мире - рассказывает Ирина Мишина.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Книга достаточно большой тираж ее был изъят и более того тридцать первая страница стихотворения "Прадед" была вырвана..и вклеена Кассирша.- Даже виден вот этот срез.Известно, что прапрапрадед Вознесенского - Андрей Полисадов ( Алексий 2) - был муромским архимандритом, настоятелем Благовещенского собора. Мальчиком его привезли во Владимир как грузинского заложника. Ребенка усыновила семья священника, он обучался во Владимирской духовной семинарии. Вознесенский досконально изучал историю рода во владимирских архивах. Полисадов был загадочной фигурой русской духовной жизни. И несмотря на всяческие заслуги и награды его имя всегда таинственно убиралось из печати во все времена. А в годы атеизма убирались и богоискательские мотивы самого Вознесенского. Тираж "Мозаики" едва удалось сберечь от уничтожения, а ее редактор - Милая Капа - как называл ее Вознесенский- первая во всех смыслах любимая, и отважная женщина - была снята с должности. И между тем имя Капа для Вознесенского было свято! Она была гостьей всех его поэтических встреч. Включая последнюю - на "Поэтории" во Владимире.Композитор Родион Щедрин особо вспоминал этот владимирский концерт. Вокальные партии исполняли Зыкина и молодой Лещенко, Вознесенский читал сам, послушать Поэторию приезжали Ростропович, Солженицын. Все остановились в гостинице "Заря". Многие стихи Вознесенского становились музыкальными хитами. Миллион алых роз, Верни мне музыку , Не исчезай из жизни моей, Ты меня на рассвете разбудишь- ..или ..В год 55- летия "Мозаики" Вознесенского во Владимире был издан уникальный сборник - "Мозаика воспоминаний". Статьи и редкие памятные фото, знакомые лица. Вот поэт у любимого Покрова на Нерли- "белого лебедя", с соседом по даче и другом Владимиром Солоухиным, вот играет в куклы с Владимиром Миодушевским, и дает интервью владимирским журналистам. Николай Лалакин рассказывает, что Вознесенский еще любил прогуливаться по улице Вознесенской. Смеялся, что названа она в честь него...Николай Лалакин, издатель, краевед, член Союза писателей России:- Она спутница наша, она думает что в честь Андрея Вознесенского. Он смеется, я смеюсь. А она так серьезно. Но думаю - он это тоже заслужил, чтоб улица была у нас.На малой родине поэта в Киржаче сохранился один из домов предков поэта. Сегодня он на реставрации и в ближайшем будущем там появится литературное кафе. Все работы под контролем мецената Евгения Федорова.Евгений Федоров, меценат, почетный гражданин г. Киржача и Киржачского района:- Фундамент который заложили отстоялся. Выгладит таким образом. Это новодел. Напротив дома большое пространство, которое город предоставил бесплатно, где будет памятник и сквер.Вот так выглядит концепт арт-резиденции имени Андрея Вознесенского, с прекрасным благоустроенным сквером. Есть и памятник поэту, который будет установлен уже в июне. Он и здесь в своем неизменном шейном платочке, экстравагантно одетый, с книгой в руках читает: " В природе по смете отсутствует точка. Мы будем бессмертны . И это точно!"Татьяна Воронцова. Андрей Синягин Вести- Владимир.