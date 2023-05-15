Троекуровское кладбище считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь покоятся многие звезды театра, кино, музыки и спорта. Похоронен тут и Борис Моисеева. Корреспондент Дни.ру побывал на его могиле.

Троекуровское кладбище считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь покоятся многие звезды театра, кино, музыки и спорта. Похоронен тут и Борис Моисеева. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле.Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох. На панихиде в зале прощания Троекуровского кладбища присутствовали композитор Ким Брейтбург, певцы Игорь Наджиев, Павел Соколов, Николай Басков, сестры Зайцевы, Лолита, актриса Клара Новикова, модельер Игорь Гуляев.С момента погребения бедного Бори прошло без малого 8 месяцев. Памятник на могиле ставить пока рано. Хотя работа над ним идет. А за местом упокоения исполнителя явно регулярно ухаживают, оно не заброшено, как многие звездные. Могильный холм красиво засажен живыми желтыми и белыми цветами. А в вазонах за крестом всегда стоят роскошные свежие букеты – от любовников, поклонников и друзей. Причем тут нет пошлых пластиковых венков и цветов.Стоит заметить, что в начале мая года 2023-го недалеко от могилы Бориса Моисеева похоронили модельера Валентина Юдашкина. На панихиду из Израиля прилетала даже Алла Пугачева. Правда, к могиле "крошки Бори" Примадонна почему-то не подошла, хотя именно ей артист обязан своим эстрадным взлетом.Напомним, в 1978 году он создал танцевальное трио "Экспрессия", которое выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете "Юрас перле". Там талантливых танцоров заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу.В 1987 году трио вышло из труппы певицы и начало сольную карьеру.