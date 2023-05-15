Бывшего завотделением ГБ №4 г. Владимира лишили свободы за взятку и использование поддельной...

Бывшего завотделением ГБ №4 г. Владимира лишили свободы за взятку и использование поддельной печати.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области, подсудимый обвинялся в получении взятки и использовании заведомо поддельной печати, чтобы облегчить совершение другого преступления.Являясь заведующим неврологическим отделением и врачом-неврологом в ГБУЗ «ГБ №4 г. Владимира», подсудимый получил взятку в размере 70000 рублей за выписку "пациента" из истории болезни и выписного эпикриза о якобы имевшем место лечении в госучреждении здравоохранения Москвы, а также за составление медзаключения о состоянии здоровья того же самого "пациента" с отражением в нем ложных сведений о наличии у последнего заболеваний, дающих право на отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья.Подсудимый вину признал.Приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира от 10 мая 2023 года бывший завотделением ГБ №4 г. Владимира признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 210 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях здравоохранения на срок 2 года 6 месяцев.Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com