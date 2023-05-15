Бывшего завотделением ГБ №4 г. Владимира лишили свободы за взятку и использование поддельной...
Бывшего завотделением ГБ №4 г. Владимира лишили свободы за взятку и использование поддельной печати.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области, подсудимый обвинялся в получении взятки и использовании заведомо поддельной печати, чтобы облегчить совершение другого преступления.
Являясь заведующим неврологическим отделением и врачом-неврологом в ГБУЗ «ГБ №4 г. Владимира», подсудимый получил взятку в размере 70000 рублей за выписку "пациента" из истории болезни и выписного эпикриза о якобы имевшем место лечении в госучреждении здравоохранения Москвы, а также за составление медзаключения о состоянии здоровья того же самого "пациента" с отражением в нем ложных сведений о наличии у последнего заболеваний, дающих право на отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья.
Подсудимый вину признал.
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира от 10 мая 2023 года бывший завотделением ГБ №4 г. Владимира признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 210 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях здравоохранения на срок 2 года 6 месяцев.
Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
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