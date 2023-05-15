В союзном государстве владимирцы пробудут до 17 мая.

Делегация из Владимирской области прибыла в республику Беларусь. Об этом сообщил Александр Авдеев.Впереди у владимирских чиновников большая деловая программа: участие в бизнес-сессиях, посещение ведущих предприятий и обмен опытом. Запланирована встреча с Александром Лукашенко. В составе делегации руководители городов и районов области, а также ряда организаций.«Беларусь – один из ключевых партнёров 33-го региона. Однако потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в промышленности, торговле и инвестициях, в строительстве и ЖКХ, в социальной и гуманитарной сферах ещё не исчерпан», - уверен губернатор.В союзном государстве владимирцы пробудут до 17 мая. О результатах рабочих встреч глава региона пообещал проинформировать дополнительно.