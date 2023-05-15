День порадует тёплым солнцем: во Владимирской области до +22 градусов днем. По прогнозам...

День порадует тёплым солнцем: во Владимирской области до +22 градусов днем.По прогнозам синоптиков, 16 мая во Владимирской области будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +6°C.Ветер юго-восточный, 2м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 753 до 755 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. В народе святую называли "Маврой-Молочницей", так как у коров увеличивался удой. "Когда на Мавру цветет черемуха – всегда холод живет". Наши предки считали, что цвет черемухи холод приносит.Фото pxfuel.com