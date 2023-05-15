Для ремонта кровли школы в Гусь-Хрустальном потребуется более 3,7 миллиона рублей. Об этом...

Для ремонта кровли школы в Гусь-Хрустальном потребуется более 3,7 миллиона рублей.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Напомним, в школе №2 в Гусь-Хрустальном из-за резкого мартовского потепление протекла крыша. Помимо этого в негодность пришла и система электроснабжения на втором этаже. Конечно, это крайне опасно для учеников и учителей.Сообщается, что здание нуждается в капитальном ремонте, стоимость которого руководство учреждения оценило в приличную сумму - 3,7 млн рублей.Известно, что с проверкой школу посетил прокурор Владимирской области - Иван Грибов. Осмотрев здание, он дал поручение о незамедлительном реагировании по данному вопросу.Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что к сентябрю 2023 года школа должна быть готова к приёму детей, а все ремонтные работы выполнены.Фото: pxfuel.com и пресс-служба прокуратуры Владимирской области