Александр Авдеев планирует встретиться с Александром Лукашенко, об этом губернатор рассказал на своей странице в социальных сетях. Сейчас глава области уже находится в Беларуси вместе с

Александр Авдеев планирует встретиться с Александром Лукашенко, об этом губернатор рассказал на своей странице в социальных сетях. Сейчас глава области уже находится в Беларуси вместе с делегацией. В рамках трехдневной рабочей поездки запланированы деловые встречи, участие в форумах и бизнес-сессиях. Беларусь – давний партнер Владимирской области. Соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и соседней Республикой