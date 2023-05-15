Мастер декоративно - прикладного искусства Владимирской области возрождает русские традиции в...

Мастер декоративно - прикладного искусства Владимирской области возрождает русские традиции в куклах.Какие профессии были востребованы в прошлых столетиях? Русские традиции в куклах возрождает Елена Кузьмина. Покровская художница удостоена звания "Мастера декоративно- прикладного искусства Владимирской области".В руках Елены куклы улыбаются. Ткани и нитки - её жизнь. Училась на портниху. Шила легкие женские платья. Сейчас - педагог дополнительного образования Покровского детского дома и признанный мастер декоративно-прикладного творчества ремесел Петушинского района. Куклами Елена занимается уже десятилетие. Вот, например, ложкарь, рассуждает мастер. Кто он? Мужчина. Какой? Добрый, передающий опыт. Кому? Сыну. Так образы кукольника обретают динамику доброты.Елена Кузьмина, мастер-кукольник:-Каждый образ, созданный мной, конечно, это уют и тишина, это спокойствие, это какое-то умиротворение. Как дуновение ветра. Вот оно пошло и пошло, пошла иголка и вот она заплясала в руке спокойно-спокойно и легко. Бывает такое, что я сделала образ, а вот взгляд не тот, цвет глаз не тот. Нужно подправить, нужно сделать, нужно подрумянить щечки. И вот он родился.В первую очередь Елена создает кукол для себя, во вторую - для посетителей музейных выставок. Это не поток со штамповыми клонами - своих "детей" она не продает.- В детстве у вас было много кукол?Елена Кузьмина, мастер-кукольник:- Нет, не много. Вот, наверное, оттуда тоже идёт желание создавать, творить кукол, потому что сами знаете, как мы раньше жили в советское время. У нас особо не было кукол и поэтому сейчас мы играем в куклы. И мне это очень нравится.На первом плане в костюме для Елены его историческая оправданность. Куклами-оберегами, созданием нарядов мастер "наигралась". Первая, полностью рукотворная кукла помогла "нащупать иголкой своё".Елена Кузьмина, мастер-кукольник:- Лицо расписано на простой деревянной ложке. И вот она стала наверное прообразом, прототипом и желанием творить кукол дальше. Возьму с полки: "Ох, переделаю я тебя! Нет, не могу. Вот она такая родная, вот она первая и пускай она живет у меня такая, какая она создалась.Сейчас в центре внимания мастера куклы-ремесленники. Простые и милые бабушки, тетушки, дядечки в домашнем быту. Вот пастушок с пушистыми овечками из настоящей шерсти. Вот простые сельские жители на праздновании Вербного воскресенья, Медового, Орехового и Яблочного Спасов.Елена Кузьмина, мастер-кукольник:- К сожалению, забываем названия тех ремесленников, того инструмента, которым они работали. Не знаем, кто такой бондарь, не знаем, что такое кочадык. Многие не знают даже кто такой офеня, а это уличный бродячий торговец Владимирской губернии.В основе кукол плотная скрутка из ткани, голова - туго обтянутый тканью ватный шарик. Елена не использует в творчестве машинные стежки. А лица и вовсе вышивает одной нитью без пометок. Работа тонкая.- Сейчас смотрите одним движением ниточки у нас куколка заулыбается.Руки и ноги могут быть мягкими, если нужно - каркасными. Для волос Елена использует сантехнический лен или джут. И, как правило, в итоге у мастера выходит.Елена Кузьмина, мастер-кукольник:- Бабуля, вот такая добрая бабуля. Смотрите, а вот сейчас я этой бабуле. Я разыгралась, да? Если я её нагну - она нагнулась, а если я дам ей в руки ведро - она значит несет тяжелое ведро несет.Можно оставить её "столбушечкой", а можно экспериментировать дальше - с ногами, обувью, аксессуарами. Иногда импульс творчеству дают именно детали или кусочек ткани, например, маминого шерстяного платка. Есть и совершенно особенная бабушка для мастера - Ульяна, нареченная именем родного человека.Елена Кузьмина, мастер-кукольник:- Эта кукла создавалась по образу и подобию моей бабушки. Моя бабушка 1908 года рождения всегда шила лоскутные одеяла. У нее была большая семья, было 10 человек детей. И как-то нужно было выживать, она много шила и из остатков делала лоскутные одеяла. Я даже помню из своего детства, как в избе стоял большой стан, как она растягивала основу.Оценить удивительно добрую коллекцию мастерицы можно до конца следующего месяца. На выставке в покровском музее Шоколада.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. В-В.