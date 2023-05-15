Глава Владимира также отчитался о доходах и имуществе за прошлый год в установленном порядке

Мэрия Владимира не будет публиковать декларацию о доходах Дмитрия Наумова. Власти продолжают отчитываться о заработках за 2022-ой год в закрытом режиме.Ранее в РФ в силу вступил закон, согласно которому депутаты и госслужащие могут не размещать отчёты о заработке и имуществе в публичном доступе.Так, вместо привычной сводной таблицы на сайтах ЗС Владимирской области и горсовета Владимира общие справки о том, что народные избранники предоставили необходимую информацию. Ознакомиться с документами можно перейдя по ссылкам: иГлава Владимира также отчитался о доходах и имуществе за прошлый год в установленном порядке, но информация также не попадёт в публичную плоскость. Согласно указу президента, чиновникам разрешается не только не публиковать данные, но и отказывать СМИ в предоставлении таких сведений.