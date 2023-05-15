Многодетного отца из Владимирской области осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ. На...

Многодетного отца из Владимирской области осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ.На прошлой неделе Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя, признанного виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).С августа по февраль 2023 года мужчина хранил у себя дома бездымный порох, общей массой более 600 грамм. Его он планировал использовать в личных целях, уточняют в пресс-службе Александровского городского суда.При этом разрешения на его приобретение, хранение и перевозку у фигуранта не было.Выяснилось, что у подсудимого есть семья, а также трое малолетних детей «на иждивении» и двое несовершеннолетних.Вину в совершении преступления мужчина признал. Сообщается, что он активно способствовал в его расследовании.Как итог: подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 20 000 рублей.В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным (с испытательным сроком 2 года).Фото: pxfuel.com