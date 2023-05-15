Проделывается большая работа для того, чтобы до станции Троицкой линии московского метро можно было быстро добраться.

Проделывается большая работа для того, чтобы до станции Троицкой линии московского метро можно было быстро добраться.В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. Она протянется от станций Московского центрального кольца (МЦК) до городского округа Троицк. Участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки", состоящий из 11 станций, будет запущен в конце 2024 года. Вместе с тем ведется строительство дорог рядом с новыми станциями, ведь транспортная доступность очень важна.Так, возле строящейся станции метро "Мамыри" создадут многоуровневую развязку. В настоящий момент здесь ведутся работа по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов. Работы будут завершены в следующем году, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов."Общая готовность объекта составляет 10 процентов", – рассказал он.Согласно проекту, протяженность новых дорог составит 1,8 километра. В числе строящихся дорог – съезд к крупному торговому центру на Калужском шоссе (0,4 километра) и путепровод на съезде к станции метро "Мамыри" (0,1 километра). Также рядом построят два съезда – один к торговому центру (1,05 километра) и один к станции "Мамыри" (0,25 километра).Благодаря новой развязке улучшится транспортная ситуация в поселениях Мосрентген и Сосенское. Также снизится нагрузка на участки улично-дорожной сети этих поселений и Калужского шоссе. А еще в этой местности улучшится и экологическая ситуация.За последние 11 лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построили свыше 360 километров дорог (примерно 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пять путепроводов через железнодорожные пути и 37 мостов). В этом году запустят движение по автодороге Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Об этом рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее сообщалось о реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей. По словам Сергея Собянина, этот объект очень важен, так как он улучшит транспортную ситуацию в Бирюлеве и Ленинском городском округе Московской области. Все работы там должны завершить до конца 2023 года. Тогда же будет запущено движение.