На благоустройство Аллеи боевой славы в Вязниках из федерального бюджета выделят 90 миллионов рублей.

На благоустройство Аллеи боевой славы в Вязниках из федерального бюджета выделят 90 миллионов рублей. В прошлом году проект реновации территории победил во Всероссийском конкурсе «Комфортная городская среда».Работы выполнит строительная организация из Подмосковья. Подрядчик установит современную брусчатку, новые бордюры, лавочки, энергосберегающие светильники. Также предусмотрены подсветка стелы и дизайнерское озеленение.В ходе торгов стоимость работ была снижена на 10 миллионов рублей. Эти средства направят на благоустройство города.«Аллея боевой славы в Вязниках - место, где всегда на мероприятия собирается много людей, особенно в летнее время, ее посещают много туристов, жителей города. Поэтому мы вместе с главой района Игорем Зининым приложили немало усилий, чтобы проект вошёл в программу Всероссийского конкурса по благоустройству общественных сред и получил средства на его реализацию», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.