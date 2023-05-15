На благоустройство Аллеи боевой славы в Вязниках из федерального бюджета выделят 90 миллионов рублей.
На благоустройство Аллеи боевой славы в Вязниках из федерального бюджета выделят 90 миллионов рублей. В прошлом году проект реновации территории победил во Всероссийском конкурсе «Комфортная городская среда».
Работы выполнит строительная организация из Подмосковья. Подрядчик установит современную брусчатку, новые бордюры, лавочки, энергосберегающие светильники. Также предусмотрены подсветка стелы и дизайнерское озеленение.
В ходе торгов стоимость работ была снижена на 10 миллионов рублей. Эти средства направят на благоустройство города.
«Аллея боевой славы в Вязниках - место, где всегда на мероприятия собирается много людей, особенно в летнее время, ее посещают много туристов, жителей города. Поэтому мы вместе с главой района Игорем Зининым приложили немало усилий, чтобы проект вошёл в программу Всероссийского конкурса по благоустройству общественных сред и получил средства на его реализацию», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.