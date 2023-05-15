Начальник управления экономической безопасности областного УМВД Андрей Тюляев рассказал, где чаще...

Начальник управления экономической безопасности областного УМВД Андрей Тюляев рассказал, где чаще всего всплывают поддельные деньги?И еще о фальшивках. Во Владимирской области с начала года зафиксировано пятьдесят четыре факта сбыта поддельных денежных купюр и даже монет. Тенденция - к уменьшению количества таких преступлений. Но гражданам всё равно нужно быть внимательнее.Сколько стоит "фальшивка" на теневом рынке? Где чаще всего всплывают поддельные деньги? И зачем кассиры в супермаркетах переписывают номера крупных купюр в тетрадки? Об этом в интервью "Вестям" рассказал начальник управления экономической безопасности областного УМВД Андрей Тюляев.