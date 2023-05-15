Звезды сериалов Денис Васильев и Ирина Таранник вместе уже 15 лет.

Звезды сериалов Денис Васильев и Ирина Таранник вместе уже 15 лет.Прожить рука об руку всю жизнь, будучи со второй половинкой в абсолютной гармонии, мечтает практически каждый человек. В мире шоу-бизнеса есть примеры, когда муж и жена работают в одной сфере без ущерба для личной жизни. В частности, разделили актерское и семейное поприще знойный брюнет Денис Васильев и очаровательная блондинка Ирина Таранник.Многим они известны как актеры театра и кино, и, особенно, как звезды отечественных мелодрам. Их романтическая связь зародилась еще в студенчестве, и в итоге переросла в брак, от которого появилась дочь. Супруги по-прежнему счастливы и открыто говорят о секрете долгих отношений."Во-первых, нам повезло, что продолжается любовь, уж простите за банальность", — объявил Денис Васильев в интервью . Кроме того, он признался, что острые углы и неприятные моменты в семье сглаживаются при помощи бесед. На заре романа с Ириной Таранник они выстроили доверительный диалог, научившись друг друга слушать и слышать.Жена Васильева добавила, что сохранить союз на долгие годы их паре помогли общие ценности. Денис и Ирина совпали не только сердцами, но и приоритетами. "Без общих ориентиров, когда в приоритете семья, мы бы дальше и не двинулись", — отметила Таранник.По словам Дениса Васильева, нужно увидеть внутреннего ребенка своего партнера и угождать ему по мере своих возможностей. "Для меня это очевидно: если человек дорог, ты изо всех сил стремишься сделать ему хорошо", — поделился супруг Ирины Таранник.