Стало известно, что дом модельера хранит страшные секреты

Стало известно, что дом модельера хранит страшные секреты2 мая знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин покинул этот мир после продолжительной борьбы с онкологией. Неожиданный уход дизайнера стал потрясением для его близких, многочисленных поклонников и коллег. После кончины Валентина Абрамовича многие начали вспоминать, каким он был, чем жил и о чем молчал. Оказалось, что общественность знала о жизни модельера далеко не все.В программе "Звезды сошлись" на НТВ вспомнили неизвестную для многих деталь биографии Юдашкина. Речь зашла о доме в подмосковной Баковке, который кутюрье сохранял за собой до самой смерти. Это место было для модельера по-настоящему родным. Там он провел детство и начал свой путь в карьере. Однако местные жители помнят, что с домом у семьи дизайнера связаны не только приятные воспоминания. Когда-то в его стенах произошла страшная трагедия.Много лет назад отец Валентина Юдашкина, Абрам Юдашкин, убил в доме в Баковке собственного брата Леонида. Родитель дизайнера не поделил с родственником недвижимость, которая осталась им в наследство. Соседи рассказали, что в ходе семейной ссоры отец модельера насмерть заколол брата сапожным ножиком. Абрам Юдашкин получил 10 лет тюрьмы, но вышел досрочно. А вскоре жизнь мужчины оборвалась. "Трех месяцев не прожил на свободе и умер от инфаркта", – рассказала одна из жительниц Баковки.Для многих стало удивлением, что трагедия не стала достоянием общественности раньше. Даже близкая подруга модельера Анита Цой, по ее словам, не знала о случившемся в его семье. Зато Валентин Юдашкин поделился своей бедой с Людмилой Поргиной. Вдова Николая Караченцова отметила, что кутюрье не скрывал страшную правду, но был скрытным человеком. Это объясняет, почему Валентин Абрамович молчал о семейной трагедии до самой смерти.