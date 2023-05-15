Рост продаж объяснили популярностью темы спецоперации.

Продажи квадрокоптеров в России в первом квартале 2023 года выросли в 15–20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.Отмечается, что в указанный период на Ozon было продано 17,6 тысячи дронов, что в 15 раз больше, чем годом ранее. А на Wildberries продажи достигли 26,7 тысячи штук – в 20 раз больше. Количество продавцов квадрокоптеров на данных площадках увеличилось между тем в 4–5,5 раза.Повышенный интерес россиян к беспилотникам эксперты связывают с их частым упоминанием в СМИ в контексте спецоперации на Украине. Тем не менее наибольший спрос наблюдается в сегменте детских моделей дронов и квадрокоптеров, предназначенных для видео- и фотосъемки. Последние используют в путешествиях по России и за границей.Часть беспилотников закупают все же и для применения на Украине. Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, они являются сейчас одним из товаров первой необходимости для армии РФ. Он также указал и на существующие запреты на запуск БПЛА в регионах РФ, из-за чего многие дроны отправляются в зону СВО.Ранее на фоне участившихся атак украинских беспилотников, в том числе недавнего нападения на Кремль, более чем в половине регионов РФ запретили запуск БПЛА. Среди субъектов, которые ввели соответствующий запрет, оказалась и Москва.Так, в столице запрещен запуск любых дронов, за исключением тех, что используются по решениям органов власти. Как объяснял Сергей Собянин, это необходимо, чтобы избежать несанкционированного использования БПЛА, которые могут помешать работе правоохранителей.