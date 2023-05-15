Прокуратура требует устранить нарушения правил пожарной безопасности в лесах Владимирской...

Прокуратура требует устранить нарушения правил пожарной безопасности в лесах Владимирской области.После проверки в Гусь-Хрустальном районе выяснилось, что одним из арендаторов лесного фонда (АО «Рассвет») при рубке на территории Григорьевского участкового лесничества не была произведена очистка лесосеки.Остатки (в условиях пожароопасного периода) складировались вплотную к деревьям (лесу).По результатам проверки природоохранным прокурором руководителю АО «Рассвет» внесено представление.И по итогу было возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ («нарушение правил пожарной безопасности в леса»).Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Напомним, во Владимирской области с 13 апреля 2023 года действует особый противопожарный режим.Фото: pxfuel.com