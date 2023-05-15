Ремонт федеральной трассы М-7 в черте Покрова временно остановят до осени. Такое решение чиновники приняли 12 мая на совещании главы региона с руководителем Федерального дорожного агентства

Ремонт федеральной трассы М-7 в черте Покрова временно остановят до осени. Такое решение чиновники приняли 12 мая на совещании главы региона с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Участие в нем приняли также представитель Упрдор Москва – Нижний Новгород Александр Нефёдов и глава администрации Петушинского района Александр Курбатов. В официальном пресс-релизе Правительства сообщается, что в