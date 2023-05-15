Ранее в соцсетях появился пост о том, что мужчину не пустили в заведение.

Владимирский ресторан «Лосось и кофе» опроверг отказ обслужить клиента в военной форме. Ранее в соцсетях появился о том, что мужчину не пустили в заведение.В выходные представитель волонтёрского движения «Рокот-33» планировал поужинать в кафе. Однако, по словам жительницы Владимира Анастасии Я., на пути мужчины встала охрана, которая якобы пояснила, что в военной одежде в их ресторан не пускают.Однако администрация кафе пояснила, что волонтёры все-таки посещали заведение. Доказательством послужил с камеры видеонаблюдения, на котором видно, что за одним из столиков сидит человек с нашивкой Z на рукаве. Сотрудники кафе также утверждают, что конфликтов с гостями 13 мая у них не было.