Смотрите выпуск Вести в 14.30: во Владимире прошел первый военно-патриотический форум. -...

Смотрите выпуск "Вести" в 14.30: во Владимире прошел первый военно-патриотический форум.- Вспышки заболевания корью фиксируют в регионах страны. Какова обстановка в нашей области и кому рекомендовано сделать прививку?- Что сегодня требуется фронту и какую помощь уже оказывают волонтеры? В областном центре прошел первый военно-патриотический форум.- Предают - взрослые, спасают- дети. Благотворительный фонд "Ангела дом" пригласил в ряды зооволонтеров школьников.