Смотрите выпуск Вести в 21.05: кто и зачем пытается выселить жителей многоквартирного дома в...

Смотрите выпуск "Вести" в 21.05: кто и зачем пытается выселить жителей многоквартирного дома в самом центре Суздаля?- Скандал вокруг исторического здания. Кто и зачем пытается выселить жителей многоквартирного дома в самом центре Суздаля?- Для тех, кто сделал свой мужской выбор. Как в Ковровском районе готовят военнослужащих-контрактников со всей страны?- Что сегодня требуется фронту и какую помощь уже оказывают волонтеры? В областном центре прошел первый военно-патриотический форум.