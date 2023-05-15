В Алтуфьевском, Бибиреве и Лианозове строятся транспортные и социальные объекты, появляются новые благоустроенные пространства.

В Алтуфьевском, Бибиреве и Лианозове строятся транспортные и социальные объекты, появляются новые благоустроенные пространства.На северо-восток столицы пришло наземное метро. В районах открылись станции Бескудниково, Лианозово и Марк первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), написал мэр Сергей Собянин в своем ."До конца этого года построим северный участок Люблинско-Дмитровской линии со станцией "Лианозово". Таким образом, жители северо-востока смогут пользоваться еще одним радиусом подземки – вдобавок к Серпуховско-Тимирязевской ветке", – отметил градоначальник.На "Лианозово" появится полноценный транспортно-пересадочный узел. Он объединит Люблинско-Дмитровскую линию, МЦД-1 и наземный общественный транспорт.Реконструированы развязки на пересечении МКАД с Дмитровским и Осташковским шоссе. Дорожная ситуация в районах заметно улучшилась.Создаются новые точки притяжения. В Бибиреве появился оригинальный Парк свете, благоустроены "Этнографическая деревня Бибирево" и сквер Бибирево life. На Угличской улице создан "Лианозовский променад", рядом с прудом у бывшего кинотеатра "Марс" появилась зона отдыха. В 2023 году пройдет реабилитация Алтуфьевского и двух Лианозовских прудов.Продолжается строительство социальных объектов. На улице Корнейчука появился детский сад с бассейном, на Белозерской – "Школа Глория". На Угличской капитально отремонтировано здание дошкольного учреждения.В программу комплексной реконструкции амбулаторного звена включили несколько районных поликлиник. Новое лечебное учреждение открылось на улице Псковская.Для москвичей старшего возраста открыты Центры московского долголетия на улице Пришвина и Путевом проезде. Еще одно такое заведение скоро появится на Алтуфьевском шоссе.До конца текущего года завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами и тренажерным залом на Алтуфьевском шоссе. В Бибиреве на месте бывшего кинотеатра "Будапешт" построен одноименный общественный центр."Комплексное развитие районов Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово – это современный транспорт, комфортная городская среда, качественная социальная инфраструктура", – подчеркнул Собянин.Мэр столицы ранее о новых проектах благоустройства, которые появятся благодаря инициативам горожан.