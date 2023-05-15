«События недели» с Дарьей Давыдовой. Все самое интересное во Владимирском регионе. - От ворот...

«События недели» с Дарьей Давыдовой. Все самое интересное во Владимирском регионе.- От ворот поворот. Жители Суздальского района восстали против реконструкции трассы "Золотое кольцо".- Лето в Олимпе. Загородные лагеря региона готовят к началу летней оздоровительной кампании.- День Великой Победы. Владимирцы отметили девятое мая парадом, салютами и автомотомитингом.- Больше, чем путешествие. Губернатор с молодежью сплавился на байдарках по Судогде.- ТЭЦ в миниатюре. Новый арт-объект во Владимире посвящен истории теплоэлектроцентрали.- И... витая в облаках. Владимирские мотопарапланеристы открыли новый полетный сезон.