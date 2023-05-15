За последние сутки на дорогах области задавили двух лесных животных. В Петушинском районе легковой автомобиль сбил лося. Это случилось вечером в воскресенье на 140 километре платной трассы

За последние сутки на дорогах области задавили двух лесных животных. В Петушинском районе легковой автомобиль сбил лося. Это случилось вечером в воскресенье на 140 километре платной трассы М-12. У иномарки помят капот и разбито стекло. Водитель отделался ушибами. Животное погибло на месте. Аналогичное ДТП произошло 15 мая, при въезде во Владимир со стороны Боголюбово. Очевидцы