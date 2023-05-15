Суд приостановил деятельность ресторана в центре города Владимира. В ходе внеплановой проверки в...

Суд приостановил деятельность ресторана в центре города Владимира.В ходе внеплановой проверки в ресторане "Евразия" на Спасской Роспотребнадзор выявил грубые нарушения требований санитарного законодательства. В частности нарушения по хранению продуктов, отслеживанию их сроков годности, приготовлению блюд, содержанию инвентаря, отсутствию технологической документации, допущение лиц без медицинского осмотра к работе по контакту с пищевыми продуктами.В судебном заседании привлекаемое лицо Цой А.С. вину признал, пояснил, что в настоящее время проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, 15 мая подсудимого признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили административное наказание в виде приостановления деятельности ресторана «Евразия» на срок 90 суток.Постановление суда в законную силу не вступило.Фото pxfuel.com/