Самые востребованные варианты.

Самые востребованные варианты.Пора планировать отпуск и наслаждаться сладким чувством предвкушения поездки. Турция, Мальдивы, Эмираты, Египет? Куда полететь в 2023? О самых интересных и популярных туристических направлениях рассказала travel-эксперт, автор блога @lime.travel.club и руководитель туристического агентства Lime Travel – Анна Невзорова.ТурцияНевозможно обойти вниманием самое востребованное направление среди русских туристов. Цена на туры в этом году выросла значительно, в том числе из-за повышения валютного курса, но тем не менее спрос на отдых в Турции не спадает. Россияне продолжают выбирать курорты Турции за ее гостеприимство, потрясающую природу, высококачественный сервис, комфортные условия отдыха и, конечно, за доступность направления – короткий авиаперелет, отсутствие виз, возможность отдыха не в отеле, а в частных апартаментах. Кроме того, отдых в Турции может быть радикально разным в зависимости от выбора побережья. Турецкие курорты Черного моря подарят умиротворенный спокойный отдых вдали от людей, наедине с природой. Средиземноморское побережье – выбор для тех, кому нужен отдых по принципу – «море-солнце-пляж», развлечения и активная ночная жизнь. Курорты на Эгейском море подойдут тем, кто не привык сидеть на месте, и пляжному отдыху предпочитает прогулки по красивым местам. В общем, Турция хороша с какой стороны не посмотри, именно поэтому она так популярна среди российских туристов ежегодно и 2023 год – не исключение.ОАЭС июня по август в Эмиратах достаточно жарко, но в то же время, это позволяет сэкономить на путешествии, ведь лето в этом уголке считается низким сезоном, соответственно стоимость туров значительно снижается. Возможно, гулять по такой жаре в дневное время – не лучший вариант, зато можно вдоволь насладиться купанием в море, прогулками по магазинам, SPA-процедурами, гастрономическими приключениями в местных фешенебельных ресторанах, и на пляже такой зной переносится вполне комфортно, а все помещения в Эмиратах отлично охлаждаются. Ну, а вечером, когда жара спадает, можно совершить променад вдоль урбанистических улиц, среди небоскребов и городских огней, чтобы вдоволь насладится настоящим чудом современной архитектуры. Конечно, для тех, кто сложно переносит жару, поездку в ОАЭ лучше перенести на осенние каникулы. В период с сентября по ноябрь – самое удачное время для отдыха в Эмиратах, поэтому многие, кто планирует свой отпуск на осень, уже активно занимают места по системе раннего бронирования.ЕгипетЕгипет – это более доступная версия ОАЭ для туристов, так как египетские курорты достаточно близки по климату и культуре, правда уступая уровню сервиса Эмиратам. Конечно, формат отдыха немного отличается, Египет это всё же больше про ленивый пляжный релакс. Однако этот контрастный коктейль из моря, солнца и песчаных дюн, подарит незабываемые впечатления от отдыха в одном из самых ярких уголков нашей планеты. Египет пользуется огромной популярностью у любителей снорклинга и дайвинга, фотоохота за разноцветными рыбками – особый вид удовольствия в этой стране. Искатели экскурсионных приключений также найдут лакомый кусочек для себя, ведь никто не отменял сафари в пустыне, прогулок на верблюдах и восьмого чуда света – Египетских пирамид. Доступность, экзотика, сервис и комфортный пляжный отдых – вот за что туристы выбирают данное направление в 2023.АзияНе смотря на то, что лето в Азии – это традиционно сезон дождей, однако это не мешает данному направлению быть популярным, ведь туроператоры активно продлевают полетные программы на этот период. Но всё-таки, если вы хотите сполна насладиться природой, культурой и местным колоритом Азии, то лучше планировать отпуск на осень или зиму – период, когда вероятность тропических дождей сокращается, жара и влажность спадают, и вашему отдыху не помешают никакие погодные условия. Самые популярные направления – это Таиланд и Бали, кроме того, есть заявления о том, что вскоре возобновиться прямое сообщение с Вьетнамом, так что Азия становится к нам всё ближе и ближе и открывает свои теплые объятия для российских туристов. В Азии всё продумано так, чтобы отдых был запоминающимся – комфортные чистые пляжи и теплое море, живописные пейзажные сюжеты, увлекательные экскурсии, насыщенная программа ночных развлечений. Азия – это особый мир со своей философией, культурой и древней архитектурой, поэтому здесь точно понравится даже самому искушенному туристу.МальдивыМальдивские острова зарекомендовали себя, как идеальное направление доступное для туристов круглый год, ведь здесь вас ждут максимально стабильные комфортные температурные условия в сочетании с белоснежными пляжами, бирюзовыми водами Индийского океана, сочной тропической зеленью и колоритными бунгало – всё это создаёт идеальную картинку отпуска мечты. Кажется будто все эти картинки из глянцевых журналов – сон, но Мальдивские острова – это рай на земле, куда стоит обязательно приехать хоть один раз в своей жизни. Еще одно преимущество Мальдивских островов – это эталонный уровень отельного сервиса. Поэтому Мальдивы – это идеальное направление для тех, кто хочет сменить обстановку и перезагрузиться, здесь действительно можно отдохнуть душой и телом.КубаПрямые рейсы из России и достаточно приятная ценовая политика туров на Кубу, делают данное направление довольно популярным среди туристов в 2023 году. Страна контрастов, местных колоритов и невероятно впечатляющей природы, так и манит путешественников окунуться в теплое Карибское море, отведать местной национальной кухни и прогуляться дикими тропами тропического леса. Куба – это не просто страна – это остров свободы, точка силы и энергии, место которое славится великолепными пляжами, восхитительными старинными городами, гостеприимством и радушием местных жителей. В общем, на Кубе прекрасно всё, поэтому она однозначно заслуживает внимания туристов, даже несмотря на то, что сервис далек от идеала, и отельная база достаточно ограничена в этой стране, однако это сполна компенсируется эмоциями и впечатлениями, которые вы получите по приезду на острова.ТурцияНевозможно обойти вниманием самое популярное направление для российских туристов. Не смотря на то, что цена на туры выросла в несколько раз, в том числе из-за повышения валютного курса, спрос на отдых в Турции не спадает. Россияне продолжают выбирать этот восточный уголок за его гостеприимство, потрясающую природу, высококачественный сервис, комфортные условия отдыха и, конечно за доступность направления – короткий авиаперелет, отсутствие виз, возможность отдыха не в отеле, а в частных апартаментах. Кроме того, отдых в Турции может быть Топ направлений на 2023Пора планировать отпуск и наслаждаться сладким чувством предвкушения поездки. Турция, Мальдивы, Эмираты, Египет? Куда полететь в 2023? О самых интересных и популярных туристических направлениях рассказала travel-эксперт, автор блога @lime.travel.club и руководитель туристического агентства Lime Travel – Анна Невзорова.ТурцияНевозможно обойти вниманием самое востребованное направление среди русских туристов. Цена на туры в этом году выросла в несколько раз, в том числе из-за повышения валютного курса, но тем не менее спрос на отдых в Турции не спадает. Россияне продолжают выбирать курорты Турции за ее гостеприимство, потрясающую природу, высококачественный сервис, комфортные условия отдыха и, конечно, за доступность направления – короткий авиаперелет, отсутствие виз, возможность отдыха не в отеле, а в частных апартаментах. Кроме того, отдых в Турции может быть радикально разным в зависимости от выбора побережья. Турецкие курорты Черного моря подарят умиротворенный спокойный отдых вдали от людей, наедине с природой. Средиземноморское побережье – выбор для тех, кому нужен отдых по принципу – «море-солнце-пляж», развлечения и активная ночная жизнь. Курорты на Эгейском море подойдут тем, кто не привык сидеть на месте, и пляжному отдыху предпочитает прогулки по красивым местам. В общем, Турция хороша с какой стороны не посмотри, именно поэтому она так популярна среди российских туристов ежегодно.ОАЭС июня по август в Эмиратах достаточно жарко, но в то же время, это позволяет сэкономить на путешествии, ведь лето в этом уголке считается низким сезоном, соответственно стоимость туров значительно снижается. Возможно, гулять по такой жаре в дневное время – не лучший вариант, зато можно вдоволь насладиться купанием в море, прогулками по магазинам, SPA-процедурами, гастрономическими приключениями в местных фешенебельных барах и ресторанах, ведь на пляже такой зной переносится вполне комфортно, а все помещения в Эмиратах отлично охлаждаются. Ну, а вечером, когда жара спадает, можно совершить променад вдоль урбанистических улиц, среди небоскребов и городских огней, чтобы вдоволь насладится настоящим чудом современной архитектуры. Конечно, для тех, кто сложно переносит жару, поездку в ОАЭ лучше перенести на осенние каникулы. В период с сентября по ноябрь – самое удачное время для отдыха в Эмиратах, поэтому многие, кто планирует свой отпуск на осень, уже активно занимают места по системе раннего бронирования.ЕгипетЕгипет – это более доступная версия ОАЭ для туристов, так как египетские курорты достаточно близки по климату, культуре и уровню сервиса к Эмиратам. Конечно, формат отдыха немного отличается, Египет это всё же больше про ленивый пляжный релакс. Однако страна фараонов – это контрастный коктейль из моря, солнца и песчаных дюн, который подарит незабываемые впечатления от отдыха в этом ярком уголке света. Египет пользуется огромной популярностью у любителей снорклинга и дайвинга. Искатели экскурсионных приключений также найдут лакомый кусочек для себя, ведь никто не отменял сафари в пустыне, прогулок на верблюдах и восьмого чуда света – Египетских пирамид. Доступность, экзотика, сервис и комфортный пляжный отдых – вот за что туристы выбирают данное направление в 2023.АзияНе смотря на то, что лето в Азии – это традиционно сезон дождей, однако это не мешает данному направлению быть популярным, ведь туроператоры активно продлевают полетные программы на этот период. Но всё-таки, если вы хотите сполна насладиться природой, культурой и местным колоритом Азии, то лучше планировать отпуск на осень – период, когда вероятность тропических дождей сокращается, жара и влажность спадают, и вашему отдыху не помешают никакие погодные условия. Самые популярные направления – это Таиланд и Бали, кроме того, есть заявления о том, что вскоре возобновиться прямое сообщение с Вьетнамом, так что Азия становится к нам всё ближе и ближе и открывает свои теплые объятия для российских туристов. В Азии всё продумано так, чтобы отдых был удачным – комфортные чистые пляжи и теплое море, живописные пйезажные сюжеты, увлекательные экскурсии, насыщенная программа ночных развлечений. Азия – это особый мир со своей философией, культурой и древней архитектурой, поэтому здесь точно понравится даже самому искушенному туристу.МальдивыМальдивские острова зарекомендовали себя, как идеальное направление доступное для туристов круглый год, ведь здесь вас ждут максимально стабильные комфортные температурные условия в сочетании с белоснежными пляжами, бирюзовыми водами индийского океана, сочной тропической зеленью и колоритными бунгало – всё это создаёт идеальную картинку отпуска мечты. Кажется будто все эти картинки из глянцевых журналов – сон, но Мальдивские острова – это рай на земле, куда стоит обязательно приехать хоть один раз в своей жизни. Еще одно преимущество Мальдивских островов – это эталонный уровень отельного сервиса. Поэтому Мальдивы – это идеальное направление для тех, кто хочет сменить обстановку и перезагрузиться, здесь действительно можно отдохнуть душой и телом.КубаПрямые рейсы из России и достаточно приятная ценовая политика туров на Кубу, делают данное направление довольно популярным среди туристов в 2023 году. Страна контрастов, местных колоритов и невероятно впечатляющей природы, так и манит путешественников окунуться в теплое Карибское море, отведать местной национальной кухни и прогуляться дикими тропами тропического леса. Куба – это не просто страна – это остров свободы, точка силы и энергии, место которое славится великолепными пляжами, восхитительными старинными городами, гостеприимством и радушием местных жителей. В общем, на Кубе прекрасно всё, поэтому она однозначно заслуживает внимания туристов, даже несмотря на то, что сервис и отельный комфорт в этой стране на низком уровне, однако это сполна компенсируется эмоциями и впечатлениями, которые вы получите по приезду на острова.радикально разным в зависимости от выбора побережья. Турецкие курорты Черного моря подарят умиротворенный спокойный отдых вдали от людей, наедине с природой. Средиземноморское побережье – выбор для тех, кому нужен отдых по принципу – «море-солнце-пляж», развлечения и активная ночная жизнь. Курорты на Эгейском море подойдут тем, кто не привык сидеть на месте, и пляжному отдыху предпочитает прогулки по красивым местам. В общем, Турция хороша с какой стороны не посмотри, именно поэтому она так популярна среди российских туристов ежегодно.ОАЭС июня по август в Эмиратах достаточно жарко, но в то же время, это позволяет сэкономить на путешествии, ведь лето в этом уголке считается низким сезоном, соответственно стоимость туров значительно снижается. Возможно, гулять по такой жаре в дневное время – не лучший вариант, зато можно вдоволь насладиться купанием в море, прогулками по магазинам, SPA-процедурами, гастрономическими приключениями в местных фешенебельных барах и ресторанах, ведь на пляже такой зной переносится вполне комфортно, а все помещения в Эмиратах отлично охлаждаются. Ну, а вечером, когда жара спадает, можно совершить променад вдоль урбанистических улиц, среди небоскребов и городских огней, чтобы вдоволь насладится настоящим чудом современной архитектуры. Конечно, для тех, кто сложно переносит жару, поездку в ОАЭ лучше перенести на осенние каникулы. В период с сентября по ноябрь – самое удачное время для отдыха в Эмиратах, поэтому многие, кто планирует свой отпуск на осень, уже активно занимают места по системе раннего бронирования.ЕгипетЕгипет – это более доступная версия ОАЭ для туристов, так как египетские курорты достаточно близки по климату, культуре и уровню сервиса к Эмиратам. Конечно, формат отдыха немного отличается, Египет это всё же больше про ленивый пляжный релакс. Однако страна фараонов – это контрастный коктейль из моря, солнца и песчаных дюн, который подарит незабываемые впечатления от отдыха в этом ярком уголке света. Египет пользуется огромной популярностью у любителей снорклинга и дайвинга. Искатели экскурсионных приключений также найдут лакомый кусочек для себя, ведь никто не отменял сафари в пустыне, прогулок на верблюдах и восьмого чуда света – Египетских пирамид. Доступность, экзотика, сервис и комфортный пляжный отдых – вот за что туристы выбирают данное направление в 2023.АзияНе смотря на то, что лето в Азии – это традиционно сезон дождей, однако это не мешает данному направлению быть популярным, ведь туроператоры активно продлевают полетные программы на этот период. Но всё-таки, если вы хотите сполна насладиться природой, культурой и местным колоритом Азии, то лучше планировать отпуск на осень – период, когда вероятность тропических дождей сокращается, жара и влажность спадают, и вашему отдыху не помешают никакие погодные условия. Самые популярные направления – это Таиланд и Бали, кроме того, есть заявления о том, что вскоре возобновиться прямое сообщение с Вьетнамом, так что Азия становится к нам всё ближе и ближе и открывает свои радушные объятия для российских туристов. В Азии есть всё для удачного отдыха – комфортные чистые пляжи и теплое море, живописные ландшафты, интересные экскурсии, развлечения и насыщенная ночная жизнь. Азия – это особый мир со своей философией, культурой и древней архитектурой, поэтому здесь точно понравится даже самому искушенному туристу.МальдивыМальдивские острова зарекомендовали себя, как идеальное направление доступное для туристов круглый год, ведь здесь вас ждут максимально стабильные комфортные температурные условия в сочетании с белоснежными пляжами, бирюзовыми водами индийского океана, сочной тропической зеленью и колоритными бунгало – всё это создаёт идеальную картинку отпуска мечты. Кажется будто все эти сочные экзотические картинки – сон, но Мальдивы – это самый настоящий реальный рай на земле, который стоит обязательно посетить хоть один раз в своей жизни. Еще одно преимущество Мальдивских островов – это эталонный уровень отельного сервиса. Поэтому Мальдивы – это идеальное направление для тех, кто хочет сменить обстановку и перезагрузиться, здесь действительно можно отдохнуть душой и телом.КубаПрямые рейсы из России и достаточно приятная ценовая политика туров на Кубу, делают данное направление довольно популярным среди туристов в 2023 году. Страна контрастов, местных колоритов и невероятно впечатляющей природы, так и манит путешественников окунуться в теплое Карибское море, отведать местной национальной кухни и прогуляться дикими тропами тропического леса. Куба – это не просто страна – это остров свободы, точка силы и энергии, место которое славится великолепными пляжами, восхитительными старинными городами, гостеприимством и радушием местных жителей. В общем, на Кубе прекрасно всё, поэтому она однозначно заслуживает внимания туристов, даже несмотря на то, что сервис и отельный комфорт в этой стране на низком уровне, однако это сполна компенсируется эмоциями и впечатлениями, которые вы получите по приезду на острова.