Теперь фигуранту грозит до 10 лет колонии.

У жителя Камешково конфисковали более 1,1 кг марихуаны. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В сентябре прошлого года 50-летний растаман сорвал в лесу у поселка имени Максима Горького дикорастущие растения конопли. Он пересадил каннабис на мансарду своего частного дома, высушил и оставил на хранение. Видимо, наркодилер попался при попытке реализации кайфа. Злоумышленника задержали, у него изъяли более 1,1 кг марихуаны.Теперь фигуранту грозит до 10 лет колонии.