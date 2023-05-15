В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области по горячим следам задержан насильник. Возбуждено...

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области "по горячим следам" задержан насильник.Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, 13 мая около 08:30 утра, находясь в Гусь-Хрустальном, 29-летний житель, приметив молодую девушку, следовавшую на работу, напал на нее, после чего, с применением насилия, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Преступник скрылся с места преступления.Благодаря грамотно слаженным совместным действиям сотрудников следственного управления и органов внутренних дел, подозреваемый задержан по «горячим следам».Вину в совершенном преступлении подозреваемый признал.В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото пресс-службы Следственного комитета по Владимирской области