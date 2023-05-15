В городе Коврове арендодатель подстроила кражу и обвинила своего квартиранта. Жительница города...

В городе Коврове арендодатель подстроила кражу и обвинила своего квартиранта.Жительница города Коврова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ («заведомо ложный донос о совершении преступления»).Как стало известно, эта запутанная история началась с того, что хозяйка квартиры сдала жильё квартиранту. Тот, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, исправно платил деньги.Хозяйка квартиры же почему-то своевременно оплату за коммунальные услуги не вносила. Со временем отключили свет. И квартирант решил съехать.Тогда недовольная арендодатель сдала в ломбард холодильник и стиральную машину. А позже обвинила в «краже» бывшего квартиранта.Как уточняют в пресс-служба прокуратуры, арендодатель хотела получить с него 10 000 рублей за то, что она заберёт своё заявление («снимет» с него свои обвинения).В дальнейшем жительница Коврова всё же призналась, что действительно «совершила заведомо ложный донос о совершенном в отношении неё преступлении».История с кражей оказалась ложью. И теперь это уголовное дело будет рассматривать Ковровский городской суд. Виновной грозит лишение свободы до 2 лет.Фото: pxfuel.com