Следственный комитет завершил расследование дела о краже в частном доме, сообщают в УВМД области. Установлено, что в прошлом году 28-летний уроженец Ленинградской области, проживал у своей

Следственный комитет завершил расследование дела о краже в частном доме, сообщают в УВМД области. Установлено, что в прошлом году 28-летний уроженец Ленинградской области, проживал у своей девушки в Гусь-Хрустальном районе. Когда молодой человек узнал, что в соседнем доме хозяева появляются редко, он решил проникнуть туда. Замок удалось взломать с помощью арматуры, обвиняемый попал в дом