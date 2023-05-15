В Гусь-Хрустальном районе недалеко от деревни Головари нашли брошенного алабая. У собаки были...

В Гусь-Хрустальном районе недалеко от деревни Головари нашли брошенного алабая. У собаки были связаны лапы, судя по внешнему виду в лесу она пробыла несколько дней.- Смотрите что сделали с собакой. У неё задняя лапа с передней были связаны. Это сейчас там мужчина пытался верёвку оторвать. А так - посмотрите что с лапой.Нашедший покормил животное, но самостоятельно освободить пса побоялся. Собака не маленькая, может и отомстить за людское предательство. На просьбу о помощи откликнулись волонтёры приюта Гусь-Хрустального "Хвосты". Зоозащитники обездвижили алабая и сняли с затекших лап веревку и металлическую проволоку. Сейчас животное- в безопасности. Отеки пока не спали, но собака пытается опираться на поврежденную лапу. К людям относится настороженно, к себе подпускает только свою спасительницу - зооволонтера Светлану Климову.