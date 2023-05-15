В Коврове поймали организаторов подпольного казино, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено против преступной группы из пяти человек. Как показало расследование, в

В Коврове поймали организаторов подпольного казино, сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело возбуждено против преступной группы из пяти человек. Как показало расследование, в конце декабря прошлого года, банда сняла помещение, установила туда компьютеры и необходимое оборудование для проведения азартных игр. Члены преступной группировки четко распределили обязанности – у них был «директор», который занимался подсчетом денег,