Сейчас решается вопрос об их аресте.

В Коврове задержаны пять организаторов подпольного казино. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.В конце декабря прошлого года один из обвиняемых сколотил банду проведения азартных игр. Все роли в группировке были чётко распределены. Главарь контролировал финансовые потоки, проверял игорный зал, следил за эффективностью работы, решал вопросы по аренде помещения. В игорном клубе злоумышленники установили 11 компьютеров, на которых наивные клиенты проигрывали свои зарплаты. Всё оборудование изъято. Возбуждено уголовное дело.Как уточнили в УФСБ, членам ОПГ 62, 60 40, 34 и 32 года. Сейчас решается вопрос об их аресте.