Во Владимире всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 20 мая. Большинство городских музеев можно будет посетить бесплатно с шести до десяти часов вечера. Традиционно, в акции будут

Во Владимире всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 20 мая. Большинство городских музеев можно будет посетить бесплатно с шести до десяти часов вечера. Традиционно, в акции будут участвовать Палаты, Дмитриевский собор, Музей хрусталя, Водонапорная башня и Культурно-выставочный центр. Также свои двери для гостей откроют и другие музеи, например, центр современной культуры Флигель, а еще Старая аптека.