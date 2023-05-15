Парень дважды пытался устроить поджог.

Парень дважды пытался устроить поджог.Молодой человек в Санкт-Петербурге пытался совершить поджог релейных шкафов на железнодорожных путях. По данным , он делал это дважды.18-летний парень пришел ночью к перегону станций Санкт-Петербург – Финляндский – Ланская с ломом, газетами и двумя литрами легковоспламеняющейся жидкости. С первого раза у студента поджог не получился, поэтому он вернулся через два дня. Как сообщают , молодого человека задержали с поличным.Во время допроса парень признался, что за диверсию ему обещали 15 тысяч рублей. Задание он получил через социальные сети. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет колонии, сообщает .